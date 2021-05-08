Известная украинская модель Татьяна Брык, которая победила в шоу "Супер топ-модель по-украински" показала идеальную фигуру в купальнике

Татьяна Брык с юных лет в модельном бизнесе, пишет Politeka.net. За это время девушка смогла завоевать популярность, сняться для журналов L’Officiel и Vogue, и рекламировать бренды Pepe Jeans и Charlotte Tilbury.

В этот раз звезда поделилась своими рассуждениями и красивым фото в Инстаграм, где на нее подписаны 268 тысяч фолловеров.

На одном из последних фото Брык позировала в красивом купальнике, в котором можно было полюбоваться стройной фигурой.

Звезда откинула волосы назад и мечтательно прикрыла глаза. Фото было сделано на фоне зеленых кактусов.

"Не помню когда в последний раз я была так вымотана... Столько нервов, стресса, а сколько я находилась сегодня... капец... я знаю скоро будет что-то очень крутое но пока не буду «открывать карты»)

А пока я помечтаю о тёплых деньках, песчаных пляжах и отдыхе 🤗 ", - написала Татьяна.

Фолловеры оставили много комментариев, восхищаясь идеальными формами красотки:

"Какая красивая😍😍😍 ".

"Просто вау🔥😍 ".

"Какая фотка, красотка 😍".

"Отличное фото 🔥 я тоже в ожидании лета и тёплых деньков, у меня на это время так много планов: поехать на Гавайи отмечать свое 30летие, сделать новую татуировку, посетить мишленовские рестораны в Нью-Йорке 😍😍".

Напомним, Брык из "Супер Топ-модель по-украински" заговорила о суперспособности, блеснув телом в купальнике: "Крашиха".

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