Актриса и певица Дженнифер Лопес в цветном купальнике показала вторую молодость

Популярная исполнительница не сидит на месте во время карантина и постоянно занимается новыми проектами, а также снимается в самых разных фотосессиях. Поскольку знаменитость не желает выглядеть на свой возраст, она трудится надо собой особенно усердно.

В частности, в последних съемках Лопес можно точно сказать, что на 51 год она точно не выглядит. В цветном купальнике с оригинальным вырезом на талии, она снялась в солнечной летней фотосессии. Соломенная шляпа, очки и платок удачно преобразили звезду, а ее сияющая кожа только подчеркнула результат правильного ухода за собой.

Много лет Лопес фанатично беспокоится о своей внешности, поэтому бережно относится к увлажнению, часто носит парики, скрывая локоны, и даже запустила собственную линейку косметики, чтобы доказать, как ее уход работает на деле.

Также сама Лопес недавно показала фигуру на пляже в удобных нарядах, не лишенных вкуса и элегантности, но в то же время без лишнего гламура. Сначала знаменитость покуражилась в черном комбинезоне с откытыми плечами и заманчивым декольте, накинув на плечи коротенькую белую рубашку.

"Вечная красота, дамочка на стиле снова"; "Эта улыбка"; "Мне нравится, какая ты всегда честная🤯"; "Красивая внутри и снаружи, максимум удовольствия"; "Самая драгоценная улыбка на свете"; "ты выглядишь потрясающе, просто идеально🤍"; "красиво 😍 ангелы не стареют. Осторожно, ведется соблазн"; "Я рыдаю, как ты прекрасна, Джей Ло", - ответили на преображение в сети.

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