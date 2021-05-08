Участница шоу "Холостяк 11" эффектная Розали Номбре рассказала о своей семье

После очередного эфира шоу "Холостяк", в котором участницы узнали, кто же окажется в финале проекта. Сейчас осталось всего три девушки, а после ухода Джессики, многие украинцы теряются в догадках: кого же тогда выберет непредсказуемый главный герой Михаил Заливако?

"Первое, о чём я хочу рассказать на этой неделе - семья. Окружение каждого человека многое о нём говорит. Почти всё. Когда-то обо мне в этом плане нечего было сказать. Но сейчас я горжусь своим комьюнити - это невероятные люди. Позитивные, добрые, образованные и понимающие. Рядом с такими людьми хочется расти и двигаться только вперёд. Это люди, которые вдохновляют. Это люди, с которыми не страшно идти по жизни. Это мои люди 🧡", - написала Розали.



Девушка добавила, что гордится своей мамой - она дала ей жизнь и бонусом тысячу возможностей. Она умна, красива и нежна.

"Я могу бесконечно долго говорить о ней ❤️ И как бы ей не было трудно она каждый день вставала с мыслями обо мне и засыпала с ними - как создать фундамент моего будущего. Она дала мне самое важное. Пример того, как в самой сложной ситуации не опускать руки, а давать проблемам пощёчины - чтобы знали, где их место.

И - лично моё мнение - у неё всё получилось 🧡 Лучшее впереди 🔜", - пишет девушка.

По ее словам, семья всегда будет занимать очень важное место в ее сердце.

"И я мечтаю о том, чтобы мой мужчина, стал частью этой семьи - моей семьи", - призналась она.

Как известно, в десятом выпуске Миша выгнал яркую и уверенную Джессику. Сейчас за сердце "Холостяка" остались бороться Анна Богдан, Дария Ставничая и Розали Номбре. Заливако предстоит сделать нелегкий выбор.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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