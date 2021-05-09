Украинский телеведущий Владимир Остапчук трепетно поздравил маму с праздником – Днем матери

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, который недавно был ведущим шоу "Маска", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз шоумен решил показать украинцам свою красотку-маму в честь ее праздника – в этом году на 9 мая припал День матери. Вова выложил милое фото с самым родным человеком и написал трогательное поздравление в подписи к публикации.

На снимке, который судя по геолокации Остапчук сделал в доме родителей в Умани, они с мамой позируют в доме. На первом плане сам Владимир, а позади него мама, которая прижимается к плечу взрослого сына, оба улыбаются, смотря в камеру.

В подписи к фотографии телеведущий написал: "Мамуся. Ты всегда учила тонко чувствовать этот мир, верить в людей и знать: «все, что ни делается, - делается к лучшему». С Днём Мамы! А вы свою маму поздравили?". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото Вовы, засыпая его с мамой комплиментами в комментариях. "С Днем Мамы! "Мамы – они как пуговички, на них все держится". Это первый год, когда я уже без мамы. Берегите своих родных мам!", "Всех мамочек с праздником. Желаем крепкого здоровья и счастья", "И я поздравляю Инну Владимировну. Мою первую учительницу. Счастья, здоровья и долголетия вам", "Благодарю, с любовью и уважением поддерживаю", - пишут в комментариях.

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