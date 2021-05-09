Украинска певица Надя Дорофеева показала
Как передает Politeka.net, артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
"Осторожно, треш контент", - сообщила Дорофее в подписи к видео.
На опубликованных кадрах певица появилась вместе со своей подругой.
"Ребята, я победила в чемпионате по самой уродливой маске. А вот проигравшая.... Ей идет, Боже мой...", - заявила певица на видео, продемонстрировав процедуры красоты.
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Отметим, Надя Дорофеева старается объединять стиль с комфортом в своей одежде. В одном из интервью артистка рассказала, что любит миксовать модные тренды, при этом чувствуя себя комфортно.
Звезда считает, что в моде не должно быть табу, а ей всегда нравится экспериментировать. Поэтому Дорофеева готова примерять самые смелые образы, о которых раньше даже боялась подумать.
К слову, звезда призналась, что обожает шоппинг, и иногда ее траты нерациональны.
Напомним, что Дорофеева в халате и тапках показала, как Дантес празднует победу в "Лиге смеха": "Зазвездился пацан".
Как сообщала Politeka, Дорофеева в мужской одежде и без макияжа показала новую себя, неожиданные кадры: «Bad boy».
Кроме того Politeka писала, что Дорофеева появилась с "новой" прической, удивляя украинцев переменами: "Наде все идет".