Певица Тина Кароль поделилась видео с концерта
Как передает Politeka.net, кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram
Не так давно состоялась премьера концерта «Красиво» в поддержку одноименного альбома певицы. Концерт был пронизан свежим дыханием электроном музыки, яркой хореографией и магнетическим вокалом.
Большое внимания Тина Кароль уделила и нарядам, которые были довольно откровенными.
Так, певица поделилась кадрами во время исполнения одной из песен.
Ее образ был довольно вызывающим - Кароль облачилась в костюм, который подчеркивал ее бюст и прикрывал только одну ногу.
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Ранее на фан-странице, посвященной певице, опубликовали смелое фото артистки из фотосессии, посвященной ее новому альбому. На этом кадре Тина предстала в необычном образе и невообразимой позе.
Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".
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