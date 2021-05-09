Певица Тина Кароль поделилась видео с концерта

Как передает Politeka.net, кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram

Не так давно состоялась премьера концерта «Красиво» в поддержку одноименного альбома певицы. Концерт был пронизан свежим дыханием электроном музыки, яркой хореографией и магнетическим вокалом.

Большое внимания Тина Кароль уделила и нарядам, которые были довольно откровенными.



Так, певица поделилась кадрами во время исполнения одной из песен.

Ее образ был довольно вызывающим - Кароль облачилась в костюм, который подчеркивал ее бюст и прикрывал только одну ногу.

Ранее на фан-странице, посвященной певице, опубликовали смелое фото артистки из фотосессии, посвященной ее новому альбому. На этом кадре Тина предстала в необычном образе и невообразимой позе.

Снимок был сделан на белом фоне, сама же Тина не ней появилась в белоснежном платье с пикантными разрезами, которое местами сливалось.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".