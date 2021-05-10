Актриса в свои 45 не перестает удивлять

Голливудская актриса Анджелина Джоли сыграет главную роль в новом фильме

Как передает Politeka.net, фото опубликовали на фан-страничке обладательницы "Оскара" в Instagram.

В фильме Тейлора Шеридана «Те, кто желает мне смерти» Джоли сыграла самоотверженную женщину-пожарного Ханну.



Согласно сценарию, Анджелина приходит в себя после инцидента с гибелью трех подростков, которых ей не удалось спасти.

Позже она встречает 12-летнего мальчика, которого намеревается спасти от киллеров и пожара.

Украинцы смогут увидеть фильм в кинотеатрах 6 мая.



Ранее мы сообщали, что фанаты Джоли решили вспомнить весьма впечатляющую уличную съемку актрисы.

На опубликованном фото знаменитость предстал с нюдовым макияжем без особых акцентов на пухлых губах смогла привлечь внимание с минимумом деталей своего образа.

Напомним, что Анджелина Джоли в соблазнительном платье без стыда поиграла губами со своим пальчиком

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в топе-корсете с декольте очаровала раскрепощенным видом

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