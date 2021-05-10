Голливудская актриса Анджелина Джоли сыграет главную роль в новом фильме
Как передает Politeka.net, фото опубликовали на фан-страничке обладательницы "Оскара" в Instagram.
В фильме Тейлора Шеридана «Те, кто желает мне смерти» Джоли сыграла самоотверженную женщину-пожарного Ханну.
Согласно сценарию, Анджелина приходит в себя после инцидента с гибелью трех подростков, которых ей не удалось спасти.
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Позже она встречает 12-летнего мальчика, которого намеревается спасти от киллеров и пожара.
Украинцы смогут увидеть фильм в кинотеатрах 6 мая.
Ранее мы сообщали, что фанаты Джоли решили вспомнить весьма впечатляющую уличную съемку актрисы.
На опубликованном фото знаменитость предстал с нюдовым макияжем без особых акцентов на пухлых губах смогла привлечь внимание с минимумом деталей своего образа.
Напомним, что Анджелина Джоли в соблазнительном платье без стыда поиграла губами со своим пальчиком
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