Экс-тренер "Голосу країни" Дан Балан, которому приписывают роман с Тиной Кароль, провел необычный концерт в Киеве

Участие Дана Балана в песенных шоу в качестве судьи, а также его кокетливое поведение с певицей Тиной Кароль не прошло бесследно для фанатов, желающих наблюдать почаще не только за поведением певца, но и за его необычной манерой выступления с зажигательными танцами.

На так давно, как выяснилось, певец даже дал концерт в Киеве, правда у себя в Инстаграм, как обычно, ничего рассказывать не стал. На одном из фан-аккаунтов певца появились интригующие фото с его выступления в столице.

Артист в привычном образе без вычурных нарядов от души сплясал со своими девочками-танцовщицами и успел пофлиртовать взглядом с поклонниками.

«Новые фото и видео с выступления Дана Балана в Киеве», — сказано в подписи.

«А когда было это выступление? Судя по новой танцовщице, что-то новенькое; Интересно сколько лет ботинкам Дана😂; Ну прям обаятельный мужчина 😍; Идеальный 😍; Наш Данчик - статный мужчина 🔥красавец!❤️; Дану успехов!!!! 😍; Глядя на Дана кайфуешь от того, как Дан кайфует на сцене🔥; Какой Дан здесь счастливый», - пишут в сети.

Стоит отметить, не только концерты артист особо не афиширует в Инстаграм, но и всю свою личную жизнь в целом. В последнее время Балан, которого еще несколько лет назад называли секс-символом восточной Европы, не дает однозначных ответов, есть ли у него отношения, и уклоняется от вопросов о связи с Кароль. Что только еще больше порождает слухи.

А не так давно певец признался, почему расстался с бывшей девушкой, а также рассказал, какую черту своего характера считает самой отвратительной.

В частности, артист ответил, что с предыдущей любовью у него не сложилось, так как было "не интересно". При этом далее всплыло, что на момент записи интервью (а это был 2015-й год) у него были отношения уже с другой. Почему к своим тогдашним 36 годам он так и не женился, Дан сознался, вздохнув: "Наверно, не получилось...".

Напомним, Дан Балан с кареглазым малышом на руках разбередил сердца фанаток: "Какие мы сладкие".

Как сообщала Politeka, Балан повеселился на съемках сразу с несколькими красотками: "Дан сходит с ума со своими дамами".