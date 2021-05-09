Популярный украинский певец Позитив появился в компании своей сестры-близняшки и мамы
Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) поделился трогательным семейным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке певец запечатлен вместе с двумя главными женщинами в своей жизни – мамой и сестрой-двойняшкой Лизой. Алексей, который намного выше своих спутниц, стоит посередине и крепко прижимает к себе маму и сестру. Все трое улыбаются и выглядят очень счастливой и дружной семьей.
Это фото Завгородний опубликовал по случаю международного Дня матери, который отмечают во второе воскресенье мая.
«С Днем мамочки», - подписал фото певец на английском языке.
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Его поклонники тут же принялись комментировать публикацию.
«Поздравляю, какие вы милашки», «Такие милые», «Кайфовые», «Всех мамуль красотуль, с этим прекрасным днём», «Передавай Маме и Лизе мои поздравления и огромный привет», «Какая атмосферная фотка», - пишут люди.
Отметим, что недавно в личной жизни Позитива произошли большие перемены: он развелся со своей женой Анной Андрийчук. Они встречались с 15 лет, а поженились в 2013 году. Еще в прошлом году певец обмолвился, что они больше не живут вместе. Судя по всему, восстановить отношения супругам так и не удалось.
Напомним, экс-жена Позитива поразила "жаркими" фото с Потапом и признанием: "Какое счастье, что есть ты".
Как сообщала Politeka, Позитив из "Время и Стекло" после развода показал своих главных женщин: "Это самая милая...".
Также Politeka писала, что Полякова и Потап жестко подшутили над Позитивом из «Время и стекло»: «Когда ему дадут…».