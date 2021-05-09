Популярный украинский певец Позитив появился в компании своей сестры-близняшки и мамы

Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) поделился трогательным семейным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке певец запечатлен вместе с двумя главными женщинами в своей жизни – мамой и сестрой-двойняшкой Лизой. Алексей, который намного выше своих спутниц, стоит посередине и крепко прижимает к себе маму и сестру. Все трое улыбаются и выглядят очень счастливой и дружной семьей.

Это фото Завгородний опубликовал по случаю международного Дня матери, который отмечают во второе воскресенье мая.

«С Днем мамочки», - подписал фото певец на английском языке.

Его поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Поздравляю, какие вы милашки», «Такие милые», «Кайфовые», «Всех мамуль красотуль, с этим прекрасным днём», «Передавай Маме и Лизе мои поздравления и огромный привет», «Какая атмосферная фотка», - пишут люди.

Отметим, что недавно в личной жизни Позитива произошли большие перемены: он развелся со своей женой Анной Андрийчук. Они встречались с 15 лет, а поженились в 2013 году. Еще в прошлом году певец обмолвился, что они больше не живут вместе. Судя по всему, восстановить отношения супругам так и не удалось.

Напомним, экс-жена Позитива поразила "жаркими" фото с Потапом и признанием: "Какое счастье, что есть ты".

Как сообщала Politeka, Позитив из "Время и Стекло" после развода показал своих главных женщин: "Это самая милая...".

Также Politeka писала, что Полякова и Потап жестко подшутили над Позитивом из «Время и стекло»: «Когда ему дадут…».