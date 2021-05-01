Популярная певица Оля Полякова жестко подшутила над Позитивом из «Время и стекло»

Как передает Politeka.net, певица стала гостьей шоу на youtube 2POPODCAST, которое ведут Потап и Алексей Завгородний (Позитив). Во время обсуждения певица несколько раз затролила молодого исполнителя.

«Вообще артист это такой многожанровый человек. Мы же можем и сниматься, работать говорящими головами. Не все конечно. Но вот ты и я можем», - обратилась Полякова к Потапу, задев Позитива.

Стоит отметить, что Алексей сразу же отреагировал на эту ремарку, а Полякова и Потап стали смеяться. Позже певица вновь вернулась к шуткам про Завгороднего.

«Ты всегда в этом шоу…Я всегда сижу и думаю, когда ему дадут сказать? Когда? И я думаю…Я сегодня эту тему поменяю, он будет говорить. Но нет…Ну, нет, так нет», - начали снова смеяться звезды.

Добавим, что во время обсуждения Полякова также затронула тему конкуренции среди звезд и вспомнила про недавний скандал, фигуранткой которого она являлась. По мнению Поляковой, звезды, которые много лет работают на центральных телеканалах, не участвуют в конкурентной гонке за место под солнцем. Звезда считает, что им проще поддерживать популярность.

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