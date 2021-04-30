Оля Полякова публічно звернулася до російського співака Філіпа Кіркорова, якому 30 квітня виповнилося 54 роки

Як пише Politeka.net, артист виклав новий знімок на своїй сторінці в Іnstagram з українською співачкою Анна Корсун (MARUV).

На кадрі відображено, як MARUV в костюмі медсестри дає Кіркорову таблетку.

"Коли на день народження дарують вже не цукерки, а пігулки...💊 💊 💊@maruvofficial Здрастуй, 54-річний Філіп!"- підписав знімок Кіркоров.

На пост відреагувала і українська співачка Оля Полякова.

"Дорогий мій!!!! З днем народження!!! Завжди новий і свіжий! Лю тя! Будь здоровий і щасливий! Нехай Твій нюх, за вітром, завжди буде в курсі!» - привітала вона з днем народження Короля російської естради.

Зазначимо, Філіп Кіркоров є другом української співачки Олі Плякової. На початку листопада їх навіть помітили в одному з люксових ресторанів Дубая. Артисти святкували зустріч, мило розмовляли і пили шампанське.

Полякова і Кіркоров також разом виступили на концерті в тому ж Дубаї, що підняло хвилю критики в Україні. На таку реакцію Полякова відповіла досить різко.

"Це вже просто смішно. Бачте, комусь не сподобалося те, що я виступила в Арабських Еміратах на спільному концерті з Філіпом Кіркоровим. Бачте, це, виявляється, "зрада", а сам Філіп, виявляється, ворог України... Дубай. Нагадайте мені, будь ласка, де в Росії знаходиться це місто, щоб щось писати про "зраду" і про мою позицію, що вона там якось змінилася»,-заявила співачка.

Також Філіп Кіркоров у свою чергу заявив, що після заборони на в'їзд в Україну та історії з Поляковою його тепер цураються українські артисти, навіть якщо випадкові зустрічі відбуваються вночі в ресторані.

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