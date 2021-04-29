Дочка Олі Полякової Маша звернулася до мами з незвичайним проханням
Як пише Politeka.net, 16-річна дочка Маші Полякової вже встигла піти по стопах мами, почавши кар'єру в музичній групі"шви". Довговолоса красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться кадрами з особистого життя, а також частенько позує з мамою.
Цього разу Маша вирішила з Олею записати веселе відео для Тіктока. Полякова-старша обіймала дочку, тримаючи її за волосся.
"Коли маму прошу зробити каре, ходжу в перуці", - написала Маша на кадрах.
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"А губозакочуючу машину не хочеш", - сказала у відповідь Оля.
"Дозволь",-підписала публікацію Полякова-молодша в результаті.
Фанати поставили більше ста лайків і написали коментарі:
"Дівчата. Ви обидві супер", "та нехай стриже, відросте", " Че, серйозно?", "Твоя мама така красива, як ти".
Повідомлялося, що юна дочка популярної української співачки Олі Полякової змінила імідж і заінтригувала українців новою прем'єрою.
На нових кадрах дівчина красується перед камерою, демонструючи свою нову зачіску. Варто відзначити, що на відео її волосся виглядає ще й більш темними, проте деякі припустили, що це просто перука.
Нагадаємо, дочка Олі Полякової налякала закривавленим обличчям
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