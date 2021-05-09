Юный победитель шоу «Голос. Діти» и «Голос країни-10» Роман Сасанчин показал свою больную маму, поделившись откровением

19-летний украинец, который покорил многих своим впечатляющим голосом, поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Сасанчин поздравил свою маму в новом эмоциональном посте.

«Самая дорогая мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери! Хочу пожелать тебе безграничного здоровья, пусть улыбка с твоих уст никогда не исчезает! Пусть в течение жизни тебя преследует лишь радость и счастье! Оставайся всегда такой какая ты есть. Мы всей семьей тебя безумно любим», - написал Роман.

Впрочем, фото, которым он поделился, оказалось не самым радостным. На нем его мать лежала на больничной койке с кислородной маской на лице. Однако, даже в таком состоянии она улыбалась, прижимая к себе сына.

Недавно мама Сасанчина попала в реанимацию с тяжелым течением ковида. В новых Сториз Роман рассказал, что сегодня ей уже стало лучше, а новый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Мою маму сейчас перевели из реанимации в обычное отделение, где ее пока еще лечат. И тест на ковид уже у нее негативный. Осталась только реабилитация. Ее сейчас учат ходить, немножко поднимается с постели, немножко ходит, она уже говорит много…Для нас это огромная радость!», - откровенно рассказал юный исполнитель.

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