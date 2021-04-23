Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин после тяжелой болезни вернулся к нормальной жизни

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и победитель детского и взрослого "Голоса країни" Роман Сасанчин часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В марте этого года молодой исполнитель попал в больницу с коронавирусом. А перед этим слегла с тяжелой хворью его любимая мама. В соцсети парень обратился к украинцам за помощью, признался, что денег на лечение не хватает.

Всем миром Роме помогли собрать средства для лечения мамы. Все это непростое время рядом с парнем была его девушка, которая помогала и поддерживала артиста в трудный период. Однако, судя по новым фото в соцсети, Сасанчин уже поправился от болезни и даже вышел на прогулку с любимой. Парочка запечатлена в Тернополе у известного торгового центра, похоже, они весело проводят время.

Как видно, Роман решил прокатить любимую девушку на тележке из магазина, а она, судя по кадрам, совсем не против таких развлечений. Парочка весело хохочет и радуется, что нашли себе такое необычное развлечение. В подписи к публикации Сасанчин коротко написал: "Моя" и оставил отметку страницы девушки. А пользователи тут же принялись обсуждать снимки, радуясь за парочку и засыпая их комплиментами в комментариях. "Пусть везет вам в жизни", "Такие счастливые", "Какие красивые", "Милые", - пишут под фото парочки.

Напомним, что госпитализация победителя "Голосу країни" Сасанчина вслед за мамой, что с ним сейчас: "Две части сердца...".

Как сообщала Politeka, большая беда у победителя "Голосу країни" Сасанчина, что сейчас с его мамой: "К сожалению...".

Также Politeka писала, что на победителя "Голосу країни", маму которого украинцы спасали всем миром, набросились из-за фото с девушкой: "Молчишь и лыбу давишь".