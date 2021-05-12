Известный певец Арсен Мирзоян засветил кадры, сделанные в солнечном Египте
Видео появились в сторис на страницах Тони Матвиенко и Арсена в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Звездные супруги с дочкой Ниной посетили Египет. Там у них прошли выступления. Кроме того, нашлось время и для отдыха.
Так, Тоня показала, как ее муж развлекался на водных горках.
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А вечером артист порадовал своим выступлением гостей отеля.
Была на концерте и его пятилетняя дочь Нина. Однако девочке нелегко далось представление поздно вечером.
Тоня показала, как после выступления Арсен несет спящую дочку на руках.
«Так заканчивается наш концерт. Нина не выдерживает», - прокомментировала она.
Напомним, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году, этому предшествовал длительный роман. Арсен и Тоня познакомились во время участия в шоу «Голос країни».
Когда между ними возникли чувства, Мирзоян был женат, и воспитывал с женой двух сыновей.
Что касается Тони Матвиенко, то у нее была дочь от предыдущих отношений - Ульяна. А в январе 2016 года певица родила вторую дочь – Нину, от Мирзояна, с которым была в гражданском браке.
Напомним, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала дочек-принцесс: «Какие красивенные, нет слов».
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