Украину облетела печальная весть из мира театра и кино

Так, в возрасте 67 лет скончался художественный руководитель цыганского театра "Романс", украинский актер театра и кино, режиссер, народный артист Украины Игорь Крикунов.

Об этом сообщила советник мэра Киева по вопросам культуры и развития культурных проектов Диана Попова в Facebook.

Причиной смерти артиста стал Covid-19. Его смерть также подтвердили украинский исполнитель Виталий Билоножко, украинский актер Дмитрий Оскин, а также Николай Подрезан. Похоже сегодня мир украинского кино и театра в трауре.

Украинские завсегдатаи театров знают Игоря Крикунова как основателя и бессменного художественного руководителя театра цыганского театра Романс. Он был основан в 1994 году.

На его счету – десятки сыгранных в театре ролей. Здесь он обзавелся семьей – его жена Людмила является примой киевского театра "Романс".

Популярность к Игорю Крикунову пришла после главной роли Васыля в фильме, снятого по одноименной пьесе Михайла Старицкого "Цыганка Аза" (1987) режиссера Георгия Кохана. В 1991 году он снялся в еще одном фильме Георгия Кохана "Бухта смерти".

Украинці в сети активно высказывают свои соболезнования близуим и родным народного артиста Украины: "Еще жить и жить! Вечная память талантливому человеку", "Невероятно! Теряем лучших из лучших, сочувствие семье, Светлая память Игорю!", "Великий человек, настоящий мужчина, талантливый артист, красивый и настоящий цыган. Печаль и слезы".

Напомним, остановилось сердце знаменитого актера, коллеги раскрыли детали: "До последнего продолжал выходить на сцену".

Как сообщала Politeka, ушла из жизни знаменитая актриса, родные раскрыли подробности.

Также Politeka писала, что знаменитая актриса скончалась спустя год после смерти мужа