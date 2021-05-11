Известная телеведущая Леся Никитюк после яркого отдыха с подружками, устроили пир в аэропорту

Как известно, 33-летняя звезда вернулась после отдыха в Турции, куда отправилась в числе приглашенных на девичник. После шикарных развлечений, Леся решила показать поклонникам в своих "сториз" в Инстаграм, что у них праздник даже в аэропорту, передает Politeka.net.

На этот раз Никитюк показала видео, как девочки накрыли стол для перекуса в аэропорту. На столе все в лучших украинских традициях - соленые огурцы, блинчики и бокалы с шампанским. Даже в аэропорту красоткам не напряжно, они могут отдыхать везде.

Подруга Леси на камеру сказала: "У меня тут девочки все жрицы, я Клеопатра, поэтомы мы раскладаем полянку и..."

На следующих кадрах Леся показала, как девушки уже угощаются в аэропорту.

Ранее мы сообщали, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк поздравила маму. В этот раз длинноногая красотка решила поздравить любимую родственницу с Днем матери. На кадрах Леся позировала рядом с матерью и букетом роз.

Звезда была в коротком платье, завершив образ стильными аксессуарами.

Напомним, Никитюк после девичника показала фигуру в купальнике и дала украинкам совет: "Сделайте себе..."

А еще Politeka сообщала, что Никитюк в фате и со свадебной свитой срочно покинула Украину: "Никому не говорила, но..."