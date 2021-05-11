Получилось действительно хорошо

Жена ведущего шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника показала свой пляжный образ и похвасталась полезным умением своего мужа

Как сообщает Politeka.net, Кристина Решетник решила показать подписчикам в Инстаграм яркий момент из их с мужем отдыха на Мальдивах.

На новом фото Кристина позирует на роскошном пляже. Красотка стоит на белом песке, демонстрируя свой романтичный пляжный образ. Она одета в белоснежное пляжное платье из легкой ткани с глубоким декольте и поясом. Дополняют образ решетник стильные очки и шляпа.

Жена ведущего стоит в окружении пальм, а за ее спиной виднеется лазурная вода и голубое небо.

В подписи к снимку Кристина рассказала, что автором фото является ее муж. Судя по всему, у ведущего получается весьма неплохо фотографировать.

«Когда в любимом живет талант фотографа. Правда Гриша – супер-профи?», - написала Кристина.

Ее подписчики тут же отреагировали на этот пост.

«Если такая модель, то тут беспроигрышный вариант», «Красивое фото вышло», «Вы очень красивая! Каждая фотография шедевр!», «У вас всегда красивые фото», «Вы мадонна», - пишут люди.

Ранее мы писали, что по случаю Дня матери Решитник решил показать, как выглядят его подросшие парни и красавица жена.

"Сыновья поздравляют лучшую маму в мире с "Днем матери", - написал Решетник в подписи к трогательному фото.

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