Звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева удивила откровением

32-летняя украинская танцовщица и педагог-хореограф недавно вернулась с незабываемого отпуска в Турции. Вместе с яркими впечатлениями Илона привезла с собой ощущение перемен.

Об этом красотка заговорила в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Гвоздева опубликовала кадры с тренировки, на которой танцевала в паре. Девушка старательно выводила каждое па латиноамериканского танца, будучи в черных брюках и белой водолазке.

"Я почувствовала свое тело еще более живым, пластичным и женственным. Я будто заново расцвела, но уже более зрелым цветком", - разоткровенничалась она в подписи.

"Так что, милые мои, возможно все. Нужно просто захотеть меняться, совершенствоваться и любить себя и свое тело. Тогда результат будет невероятный. Вот и все", - добавила Гвоздева, выложив в конце фото в купальнике.

Накануне девушка уже демонстрировала в Инстаграм свою фигуру крупным планом, хвастаясь тем, что после двух родов (у нее 5-летняя дочь и семимесячный сын) практически не изменилась. Илона устроила жаркую фотосессию в море, наслаждаясь отдыхом на курорте. В подписи танцовщица пофилософствовала о счастье:

"Становясь старше я не хочу казаться моложе, я хочу быть счастливее...", - подписала она кадры.

"Кайф в чистом виде🤩"; "😍обожаю Ваш характер, юмор и грацию"; "Восхищаюсь Вами, Илона!👏"; "Красивая, настоящая 👏"; "Фигурка обалденная, вроде и не рожала", - комментируют в Сети.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Гвоздева показала себя в купальнике: "Простые смертные могут любоваться".

Как сообщала Politeka, победительница "Танців з зірками" Гвоздева разозлила украинцев фото на курорте: "Умных мыслей нет...".

Также Politeka писала, победительница "Танців з зірками" Гвоздева показала свою красотку-маму на всю страну: "Вот появятся свои дети…".