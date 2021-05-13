Популярный украинский певец Позитив в тату-салоне и показал свое дряблое лицо
Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) поделился процессом нанесения новой татуировки на руку на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На видео певец запечатлен в кресле у мастера по татуировкам. Мужчина сидит, подставив левую руку под иглу и терпеливо ожидает результата.
Это черно-белое видео снял друг Завгороднего, а артист потом поделился и опубликовал в своих Инстаграм-сториз.
"Та ты что там? Пацаны, что наколки бъете, как в тюрьме?" - спрашивает голос на видео.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Был конфликт": семья Кузьмы Скрябина запретила звезде "Голосу країни" исполнять его песни
"Ожидал увидеть захолустье": Макаревич поделился впечатлением о западной Украине
Кароль переборщила с декольте, поразив внешним видом на концерте: "Сильно, Тина, очень сильно"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Позитив слегка улыбнувшись, никак не прокомментировал слова друга, а продолжил сидеть в телефоне и что-то смотреть.
Исполнитель в незамысловатом наряде - в свободном свитере и спортивных штанах, на голове - черная кепка.
На следующем фото Позитив показал себя состаренным, применив специальную маску в Инстаграм. Глубокие морщины, седые волосы и дряблая кожа - Позитива не узнать.
"Время тату", - подписал певец сториз на английском.
Отметим, что недавно в личной жизни Позитива произошли большие перемены: он развелся со своей женой Анной Андрийчук. Они встречались с 15 лет, а поженились в 2013 году.
Напомним, экс-жену Позитива после развода засняли в постели сразу с тремя красотками: "Быть такой, какая есть".
Как сообщала Politeka, Позитив из "Время и Стекло" после развода показал своих главных женщин: "Это самая милая...".
Также Politeka писала, что Полякова и Потап жестко подшутили над Позитивом из «Время и стекло»: «Когда ему дадут…».