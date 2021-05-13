Популярный украинский певец Позитив в тату-салоне и показал свое дряблое лицо

Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) поделился процессом нанесения новой татуировки на руку на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео певец запечатлен в кресле у мастера по татуировкам. Мужчина сидит, подставив левую руку под иглу и терпеливо ожидает результата.

Это черно-белое видео снял друг Завгороднего, а артист потом поделился и опубликовал в своих Инстаграм-сториз.

"Та ты что там? Пацаны, что наколки бъете, как в тюрьме?" - спрашивает голос на видео.

Позитив слегка улыбнувшись, никак не прокомментировал слова друга, а продолжил сидеть в телефоне и что-то смотреть.

Исполнитель в незамысловатом наряде - в свободном свитере и спортивных штанах, на голове - черная кепка.

На следующем фото Позитив показал себя состаренным, применив специальную маску в Инстаграм. Глубокие морщины, седые волосы и дряблая кожа - Позитива не узнать.

"Время тату", - подписал певец сториз на английском.

Отметим, что недавно в личной жизни Позитива произошли большие перемены: он развелся со своей женой Анной Андрийчук. Они встречались с 15 лет, а поженились в 2013 году.

Напомним, экс-жену Позитива после развода засняли в постели сразу с тремя красотками: "Быть такой, какая есть".

Как сообщала Politeka, Позитив из "Время и Стекло" после развода показал своих главных женщин: "Это самая милая...".

Также Politeka писала, что Полякова и Потап жестко подшутили над Позитивом из «Время и стекло»: «Когда ему дадут…».