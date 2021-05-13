Известная украинская певица Анастасия Приходько показала, как теперь выглядит ее веселье в роли многодетной мамы

Не так давно звестная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько наконец-то рассказала, что беременной участвовала в проекте, а также тайно родила ребенка, подальше от внимания сети. Теперь же звезда с радостью рассказывает, как изменилась ее жизнь с появлением на свет еще одного малыша.

Всего у Анастасии теперь трое детей и справиться с нагрузкой совсем непросто. Поэтому, во время поездки в машине, немного уставшая Анастасия рассказала о своих переживаниях, пока напевала задорную песнью.

«Я хочу бухать, но это бухать мне только снилось. Все, прошла молодость, отбухали свое. Для мамы троих детей ехать за рулем это уже гуляшка. Съездила по делам – как на море целую неделю побывала. Да, быть мамой это большой труд» - заключила Анастасия, танцуя за рулем.

Также она отметила, что это у нее такие гуляния: «Та я уже гуляю, видите, отрываюсь по полной, ничего, малыш порастет и мама еще покажет!».

Недавно артистка также отпраздновала свой 34-й день рождения. На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм решили сравнить то, как она выглядит сейчас, с ее же снимком почти 10-летней давности. Там опубликовали коллаж с двумя фотографиями певицы.

«Анастасия Приходько 9 лет назад и сейчас. Друзья, что скажете – артистка изменилась?», - говорится в подписи к снимкам.

«С каждым годом прекрасна по-своему», «Не изменилась», «Никогда эта особа не нравилась», «Грубовата», «Раньше была лучше», «Не стоило волосы обрезать», «Изменилась, появилось обручальное кольцо», - пишут люди.

Напомним, Приходько после скандалов и страданий в семье обратилась к украинкам: "Сейчас в меня полетят камни...".

Как сообщала Politeka, Приходько, ставшая многодетной мамой после шоу "Маска", показала старших детей: "На одной волне".

Также Politeka писала, Анастасия Приходько блеснула ножками в ванной, раскрыв планы на будущее: "Решилась...".