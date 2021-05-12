Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук спародировал Настю Каменских, успешно перепев ее песню "Девочки рулят"

Всего час назад Владимир презентовал неожиданный клип на композицию, которая стала юмористической пародией на эксцентричный клип Каменских «Девочки рулят». Мужчина не только повторил стиль исполнения артистки, но и даже сделал похожие ракурсы в клипе (чтобы посмотреть весь клип, доскролльте страницу до конца).

«Пацики мутят (пародия @kamenskux “Девочки рулят»). Пародии от Остапчука, как новости от бывших - приходят раз в 2 года! В этой пародии мы с топовыми блогерами страны наконец-то решили пролить свет на то, чем занимаемся мы, мужики.⠀

Обкашлять вопросики, решить за человечка, подскочить на кофе и замутить какой-то бизнес, - и это мы делаем до обеда. Внимание! Мы не проводим никаких параллелей с серьезными бизнесменами у которых сеть курей-гриль, обменники и автомойки. Просто наслаждайтесь☺️», - написал артист.

Поклонники выразили свое мнение, не удержался и Александр Аллерт, отметив ролик, как понравившийся, а также его супруга, Кристина:

«Ну это же шедевр!!!!! Горжусь как всегда!!! Ну и состав-просто the best!!!!😍; Кайф для очей 😍 круто; это лучше, чем у Каменских, утирает нос; Крутяк 🔥🔥🔥 дуже круто зачитав 💪; Крутые🔥🔥; Настя проиграла в батле за песню; Вова, наконец-то подался в певцы и не зря; открываем новые горизонты».

Напомним, Владимир Остапчук в 2020 году женился на Кристине Горняк после того, как развелся с прошлой женой. Парочка сейчас регулярно мелькает вместе, радуя фанатов новыми кадрами в Инстаграм.

Ранее Владимир решил опубликовать на своей страничке, как прогулялся по солнечному Киеву. Остапчук был в клетчатом пиджаке и черных очках, высунув язык перед камерой. Рядом стояла Кристина тоже в пиджаке и очках, улыбаясь для фото.

Напомним, жена Остапчука блеснула плоским животиком в белом купальнике: "Если вернуться в юность…".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я....".

Также Politeka писала, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".