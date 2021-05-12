Популярная украинская ведущая Катя Осадчая, которая недавно объявила о скором пополнении в их с Юрием Горбуновым семье, оконфузилась из-за количества морей в Турции

Как известно, последние дни ведущая и ее муж провели в Турции, где наслаждались компанией друг друга и своего маленького сына Вани. Как сообщает Politeka.net, ведущая написала в своем Инстаграм о преимуществах отдыха в Турции и отметила, что Турция - страна огромная, с двумя морями. Эта фраза вызвала бурю эмоций фолловеров, знающих географию.

На фото Катя сидит в белой футболке, держит на руках пиджак в салоне самолета и смотрит в окно, а на другом фото позирует на камеру. На телеведущей нет ни грамма макияжа, а волосы заложены в простой пучек.

"Такая разная Турция! Последние два года, Турция наше самое популярное направление, страна огромная, с двумя морями и невероятными побережьями. Мои самые любимые края - вокруг Даламана. Маленькие городки, уютные бухты и самая вкусная еда. Исследовать Турцию можно по-разному. Сезон отпусков впереди, хорошего всем лета ❤️", - написала Осадчая.

Она также поделилась фотографиями с курорта. На них ведущая позирует на борту яхты в легком белом платье с открытыми плечами и соломенной шляпке. Наряд оказался достаточно просторным, чтобы полностью скрыть живот ведущей.

Поклонники Кати не смогли пройти мимо ее поста и раскритиковали за незнание географии.

"Пора додому☺", "Морів 4 - Чорне, Мармурове, Середземне і Егейське :)", "Все так, лише морів у Туреччині - чотири))", "Для общего развития, Турцию омывает, 3 моря...", "Гарно виглядаєте🙌. Така чарівна і ніжна😍😍", "Морей 4( мда мисс шляпа", - пишут люди.

Как известно, берега Турции омывают 4 моря: Средиземное, Черное, Эгейское и Мраморное.

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