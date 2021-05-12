Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, впечатлила внешностью

Татьяна Кравченко запомнилась зрителям по многим ролям, но особую известность ей принесла "Валюха" в "Сватах", пишет Politeka.net.

Пользователи сети стали создавать фан-аккаунты, посвященные Кравченко, в которых делятся архивными и свежими снимками звезды.

Так, в одной из таких групп появилось фото молодой "Валюхи". Звезда поразила внешностью с кудрявыми волосами и очками в квадратной оправе.

Актриса схватилась за чью-то ногу и смотрела в камеру.

"Молодость.. ❤️", - написали авторы поста.

За семь часов публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.

"Ух ты! Я даже сначала Вас не узнала! Очень красивый и смелый образ 👍👍", "Неожиданно! 👍", "Прекрасна и узнаваема в любом образе! Обожаю!", "Как всегда прекрасна", "Звезда😘🥰👍👏👏👏👏❤", "Прекрасный образ и Вы -чудесная !😍", "Да,Вы,бомба!👏", "Ничего себе! Прекрасная незнакомка!", "Ухты! Не узнала... Круто👏👏👏", "Не узнала! Мастер перевоплощения. Актриса!!!!!👏👏👏💐💐💐", "Хороша и тогда и сейчас!!! 😘", "Обожаю...❤️❤️Родная наша. Народная😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко начала сниматься в "Сватах" в 2008 году. Сейчас поклонники ждут выход седьмого сезона, но когда он выйдет неизвестно, ведь съемки приходилось откладывать по разным причинам, в том числе из-за пандемии.

Напомним, Валюха из «Сватов» восхитила видом рядом с молодым Добронравовым: «Как же я вас люблю».

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" поразила внешностью в причудливой шапочке: "Человек из народа".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" заставила поклонников замереть в ожидании: «Женщина-праздник»