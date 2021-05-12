Французский актер Джимми Воха-Воха, который стал звездой в Украине после роли в «Скаженому весіллі», подтрунил над Олегом Винником

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал отрывок из клипа Винника, наложив на лицо певца свое лицо. Актер выбрал одну из самых популярных песен Винника «Волчица».

«Я запускаю музыкальную индустрию! Что вы думаете?», - подписал видео актер.

В комментариях актеру оставили массу забавных отзывов.

«Красивый мужчина», «Я влюбилась», «Хахаахах, вылитый Винник», «Второй – волшебный», «Что это за голова? Где Джимми! Ржу не могу», «Ты снова начинаешь…», «Замечательно, слишком сильно», «Эти волосы на тебе хорошо смотрятся!», «Хахаха, Джимми», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 30-летний Джимми Воха-Воха сыграл в первой части «Скаженого весілля» жениха одной из дочек главного героя. Как признавался актер, предложение сыграть в украинском кино он сначала воспринял как шутку. Однако продюсеры шоу действительно бросили все силы на поиски чернокожего француза. Как известно, фильм имел большой успех и получил продолжение, в котором Воха-Воха тоже сыграл.

Кстати, после успешного опыта работы в Украине французский актер намерен вернуться в Киев, чтобы сыграть в других фильмах.

Напомним, что Олег Винник в черной куртке с крестами назначил "волчицам" серию "свиданий": "Я так соскучился!".

Как Politeka писала, что Олегу Виннику пришлось "раздвоиться", чтобы покорить Каменских: "Невозможно глаз отвести".

Также Politeka сообщала, что Винник не успел увидеться с родным человеком перед его смертью: "Но осталась фотография...".