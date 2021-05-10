У соцмережі спливло відео, на якому Олег Винник показав єдине фото свого діда-ветерана

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених відомому Виконавцю Олегу Виннику, опублікували відеофрагмент з концерту до Дня Перемоги. На кадрах видно, що співак стоїть з портретом діда в руках серед натовпу таких же людей з фотографіями. Ветерана війни звали Григорій Винник.

Відзначимо, що це відео – фрагмент з концерту "Перемога. Одна на всіх", в якому брав участь Олег Винник у 2017 році. Транслювали цю програму по телеканалу "Інтер". Тоді артист розповів трохи про свого героїчного родича.

"Мій дід Григорій пройшов війну. Прожив він все своє життя в Санкт-Петербурзі, і я з ним тільки листувався, я ще був маленьким. Так і не встиг його побачити. Але залишилася фотографія, слава Богу, з якою я у фіналі концерту "Перемога. Одна на всіх" вийду на сцену. З кожним роком ветеранів тієї війни стає менше і менше. Це складно прийняти, з цим складно змиритися", - поділився Винник.

Відзначимо, що в соцмережі під відео користувачі почали обговорювати Винника і його діда: "Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Зі святом Перемоги!", "З Днем Перемоги", "Пам'ятаємо! Пишаємося!", "Пам'ятаємо!", "Я сповнена до вас поваги Олег! Дуже важливо в цей дивний час, коли історію "перекручують" підтверджувати свою позицію! Наші діди, поважали б нас за це!".

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