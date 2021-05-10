В соцсети всплыло видео, на котором Олег Винник показал единственное фото своего деда-ветерана

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных известному исполнителю Олегу Виннику, опубликовали видеофрагмент с концерта ко Дню победы. На кадрах видно, что певец стоит с портретом деда в руках среди толпы таких же людей с фотографиями. Ветерана войны звали Григорий Винник.

Отметим, что это видео – фрагмент из концерта "Победа. Одна на всех", в котором участвовал Олег Винник в 2017 году. Тогда артист рассказал немного о своем героическом родственнике.

"Мой дед Григорий прошел войну. Прожил он всю свою жизнь в Санкт-Петербурге, и я с ним только переписывался, я еще был маленьким. Так и не успел его увидеть. Но осталась фотография, слава Богу, с которой я в финале концерта "Победа. Одна на всех" выйду на сцену. С каждым годом ветеранов той войны становится меньше и меньше. Это сложно принять, с этим сложно смириться", - поделился Винник.

Отметим, что в соцсети под видео пользователи начали обсуждать Винника и его деда: "Никто не забыт, ничто не забыто! С праздником Победы!", "С Днем Победы", "Помним! Гордимся!", "Помним!".

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