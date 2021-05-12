Співак Олег Винник, якого в Мережі називають "улюбленцем вовчиць", знає як підкорювати жіночі серця
Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у незвичайних ракурсах.
Олег Анатолійович позував у шкіряній куртці з хрестами на плічах перед великим дзеркалом. Враховуючи його відображення, здавалося, що він "роздвоївся".
Кадри Винник супроводив рядками зі своєї пісні "Старе дзеркало":
"Старе дзеркало, ти багато відало,
Все по секундах зберігаєш.
Неначе на плівку знімаєш миті,
І вічно про це мовчиш"
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Примітно, що однією з перших "лайк" поставила співачка Настя Каменських, разом з якою Олег був детективом на шоу "Маска".
"Найкращий артист на українській естраді"
"Ваше відображення в дзеркалі прекрасно завжди. Було, є і буде. Тому що у Вас світла душа і гармонійна енергетика!❤️"
"Олег Анатолійович, від вас неможливо очей відвести 😍"
"Що за красень? 🔥🥵"
"прекрасна пісня до речі. 👍❤Чого ж ви її на концертах не співаєте?"
"Краще одного Олега Винника може бути тільки ДВА 😍"
"Боже мій! Це просто нереально пояснити! Цей погляд, ця харизма, ця постановка"
Раніше ми розповідали про конфуз з Винником і Каменських на "Масці". В одному з випусків співачка забралася на суддівський стіл, щоб зробити оголошення. При цьому вона була в кокетливому міні-вбранні.
Зрештою Олегу Анатолійовичу довелося допомогти їй спуститися. Взявши колегу на руки, "улюбленець вовчиць" буквально уткнувся носом в її декольте, засмущав всіх навколо.
"Іди до мене, моя гарненька", - хтиво пробурмотів він.
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