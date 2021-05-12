Певец Олег Винник, которого в Сети называют "любимцем волчиц", знает как покорять женские сердца
Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в необычных ракурсах.
Олег Анатольевич позировал в кожаной куртке с крестами на плечах перед большим зеркалом. Учитывая его отражение, казалось, что он "раздвоился".
Кадры Винник сопроводил строчками из своей песни "Старое зеркало":
"Старое зеркало, ты многое ведало,
Все по секундам хранишь.
Как будто на пленку снимаешь мгновения,
И вечно об этом молчишь"
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Пользователи кинулись комментировать увиденное. Примечательно, что одной из первых "лайк" поставила певица Настя Каменских, вместе с которой Олег был детективом на шоу "Маска".
"Самый лучший артист на украинской эстраде"
"Ваше отражение в зеркале прекрасно всегда. Было, есть и будет. Потому что у Вас светлая душа и гармоничнная энергетика!❤️"
"Олег Анатольевич, от вас невозможно глаз отвести 😍"
"Что за красавец? 🔥🥵"
"прекрасная песня кстати. 👍❤Чего же вы ее на концертах не поете?"
"Лучше одного Олега Винника может быть только ДВА 😍"
"Боже мой! Это просто нереально объяснить! Этот взгляд, эта харизма, эта постановка"
Ранее мы рассказывали о конфузе с Винником и Каменских на "Маске". В одном из выпусков певица забралась на судейский стол, чтобы сделать объявление. При этом она была в кокетливом мини-наряде.
В конце концов Олегу Анатольевичу пришлось помочь ей спуститься. Взяв коллегу на руки, "любимец волчиц" буквально уткнулся носом в ее декольте, засмущав всех вокруг.
"Иди ко мне, моя хорошенькая", - сладострастно пробормотал он.
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