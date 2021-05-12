Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак показала, как наряжается перед зеркалом
Как пишет Politeka.net, артистка, которая последние годы живет и работает в России, поделилась новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.
На них Лорак показала, как надевает разные наряды перед выступлением. Сначала певица сняла себя на видео, сидя в одном черном халате. Судя по всему, дело происходит в гримерке.
«Готовлюсь к выходу на сцену и желаю всем хорошего вечера и классного настроения. Люблю вас!», - произносит певица и посылает в камеру поцелуйчик.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Был конфликт": семья Кузьмы Скрябина запретила звезде "Голосу країни" исполнять его песни
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
Осадчая раскрыла секреты "Світського життя": что ее связывает с Кузьмой и обиды Билык
Кароль переборщила с декольте, поразив внешним видом на концерте: "Сильно, Тина, очень сильно"
На следующих кадрах образ певицы кардинально преобразился. На ней был серебристый брючный костюм из сверкающей ткани. Лорак с улыбкой крутилась перед зеркалом, демонстрируя свой наряд.
Позже она показала уже другой образ – с джинсами, белой футболкой, свободным пиджаком и кепкой. В этом образе звезда отправилась по коридору, судя по всему, готовясь выйти на сцену.
Ранее мы писали, что Лорак показала себя в необычном наряде. На ней широкие светлые джинсы и стильный белый топ с объемными руками, который подчеркнул идеальную фигуру, изящные плечи и загорелою кожу. Волосы певицы собраны в аккуратную прическу.
Напомним, Ани Лорак подтвердила «возвращение» в Украину, что происходит: «Жду встречи…».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в белоснежном топе продемонстрировала фигуру и заинтриговала планами: "Лето начнется ярко".
Также Politeka писала, что Ани Лорак в вышиванке показала подросшую дочь от Мурата: "Какое же это счастье…".