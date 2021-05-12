Вот, что происходит перед концертом

Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак показала, как наряжается перед зеркалом

Как пишет Politeka.net, артистка, которая последние годы живет и работает в России, поделилась новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.

На них Лорак показала, как надевает разные наряды перед выступлением. Сначала певица сняла себя на видео, сидя в одном черном халате. Судя по всему, дело происходит в гримерке.

«Готовлюсь к выходу на сцену и желаю всем хорошего вечера и классного настроения. Люблю вас!», - произносит певица и посылает в камеру поцелуйчик.

На следующих кадрах образ певицы кардинально преобразился. На ней был серебристый брючный костюм из сверкающей ткани. Лорак с улыбкой крутилась перед зеркалом, демонстрируя свой наряд.

Позже она показала уже другой образ – с джинсами, белой футболкой, свободным пиджаком и кепкой. В этом образе звезда отправилась по коридору, судя по всему, готовясь выйти на сцену.

Ранее мы писали, что Лорак показала себя в необычном наряде. На ней широкие светлые джинсы и стильный белый топ с объемными руками, который подчеркнул идеальную фигуру, изящные плечи и загорелою кожу. Волосы певицы собраны в аккуратную прическу.

Напомним, Ани Лорак подтвердила «возвращение» в Украину, что происходит: «Жду встречи…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в белоснежном топе продемонстрировала фигуру и заинтриговала планами: "Лето начнется ярко".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в вышиванке показала подросшую дочь от Мурата: "Какое же это счастье…".