Популярная певица Ани Лорак, которая уже давно живет и строит карьеру в Москве, заявила о возвращении в свой родной город - Черновцы

Как сообщает Politeka.net, об этом артистка сообщила в своем микроблоге в Instagram. Лорак намерена посетить Украину в рамках своего нового концертного тура.

"Жду встречи с тобой. Скучаю. Скоро увидимся", - коротко написала певица под фото и добавила хештег своего нового шоу.

В комментариях поклонники поинтересовались, будет ли концерт в родном городе певицы, в Черновцах, и Ани Лорак лаконично ответила на украинском языке: "Буде!"

Как известно, Ани Лорак (настоящее имя которой Каролина Куек) родилась в небольшом городе Кицмань в Черновицкой области.

Родители развелись еще до ее рождения. Семье жила в нищете, поэтому мать была вынуждена в шесть лет отдать дочь в школу-интернат в Черновцах, где девочка вместе с братьями (у нее было три брата, но старший, Сергей, погиб на войне в Афганистане, когда Каролине было 9 лет) воспитывалась до 7 класса.

В одном из своих интервью Ани Лорак призналась, что ей было очень сложно чувствовать себя ребенком с интерната. Хотя по началу она даже не расстроилась, когда попала туда. Там ей одежду давали, иногда даже новую, еда была, хотя казенной еды всегда не хватало растущему организму

Сейчас певица всячески поддерживает маму.

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