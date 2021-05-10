Популярная украинская певица Ани Лорак опубликовала в соцсети фото в новом имидже и заинтриговала планами на лето

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Недавно звезда отдыхала на Мальдивах, откуда то и дело показывала жаркие пляжные кадры. Теперь же она выложила снимок в новом образе и заявила, что каникулы закончились и впереди много работы.

На новом снимке Ани запечатлена в интересной локации, она стоит в вызывающей позе и необычном наряде. На ней широкие светлые джинсы и стильный белый топ с объемными руками, который подчеркнул идеальную фигуру, изящные плечи и загорелою кожу. Волосы певицы собраны в аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж и темные очки.

В подписи к публикации Лорак написала: "Каникулы подошли к концу… Впереди – много работы над новыми песнями и скорыми премьерами. Наше с вами лето начнется ярко". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Мы очень ждём новых треков и встреч с вами! Уже очень скоро", "Очень ждем", "Невероятно красивая", "Каролина, новый трек выйдет в конце мая? Мы очень ждем", "Такая красивая фигура", "Какое красивое фото", "Вы такая красивая", "Красотка", - пишут под фото Лорак.

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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