Популярная певица Ани Лорак опубликовала в соцсети кадры с дочкой Софией

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. В этот раз ко Дню матери артистка выложила в сторис несколько ярких кадров с подросшей дочерью Софией.

На одном из снимков мама и дочь позируют на отдыхе, они обнимаются, стоя в интересной локации. Перед камерой Ани появилась в коротком темном платье, декорированном яркой вышивкой, которое красиво подчеркнуло ее стройные ножки и изящную фигуру. Соня одета в похожее платьице с вышивкой, но насыщенного розового оттенка.

"Какое же это счастье, быть мамой", - подписала снимок артистка.

На еще одном кадре Лорак с дочкой запечатлены в доме, она умостились на диванчике и весело позируют в камеру телефона, который держит в руке певица. В какой-то момент София нежно целует любимую мамочку в щеку, а та ей мгновенно отвечает. Выглядит все это очень мило.

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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