Итальянская внучка судьи шоу "Танці з зірками", легендарного хореографа Григория Чапкиса впечатлила красотой и молодостью

Как передает Politeka.net, итальянская актриса Анна Сафрончик является внучкой Чапкиса. О ней стало известно из интервью, которое давал хореограф. Женщина с 13 лет живет с родителями в Италии, где сумела построить блистательную карьеру. Сегодня на Анну в Инстаграм подписано более полумиллиона человек. У себя в сети она регулярно публикует фото, показывая свою жизнь.

Анна очень молодо выглядит для своих 40 лет. В сети неоднократно отмечали, что это дают о себе знать гены дедушки-долгожителя. На свежем фото Сафрончик предстала в струящемся летнем платье, которое подчеркнуло нежную красоту актрисы.

«Римские обеды», - подписала фото Анна.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Я всегда тебя обожаю», «Замечательная», «Такая богиня», «Ты шикарная», «Восьмое чудо света», «Тебе так идет этот цвет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Анна Сафрончик показала, как прихорошилась в салоне красоты. После долгого локдауна женщина наконец-то вырвалась в салон, где ей сделали процедуры по уходу за волосами.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» восхитила внешностью в молодежном образе: свежие фото.

Как Politeka писала, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" показала стильное бикини для летнего сезона: "Новый тренд".

Также Politeka сообщала, что внучка Чапкиса из «Танців з зірками» хвастнула фигурой во время фотосессии в постели: "Что может быть лучше...".