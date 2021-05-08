Італійська внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала себе, розповівши про краще

Як пише Politeka.net, Сафрончик вже давно живе в Італії. Дівчина давно стала відомою актрисою, побудувавши успішну кар'єру. Зірка не забуває і про соціальні мережі, де публікує часто нові фото.

На фото Анна здалася в шортиках і блузі. Дівчина в руці тримала книгу, сміючись і демонструючи розкішну посмішку.

"Що може бути краще красивою сауни для омолодження шкіри і виведення токсинів ?! ... і відразу після цього розслабтеся з хорошою книгою! Всім щасливої суботи", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"З суботою тебе кохана"," з суботою тебе"," Вау, ти красива, кохана"," це найкраще"," Прекрасна Анна з сліпучою посмішкою","крім розслаблення, коли я бачу тебе, я хвилююся".

Повідомлялося, що Анна Сафрончик вирвалася на свободу після скасування карантину.

"Привіт, дівчатка, салони знову відкрилися, і я не могла не замовити мою улюблену процедуру. Укріплене, м'яке і блискуче волосся», - похвалилася Анна.

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