Внучка Григорія Чапкіса з "Танців з зірками" Анна Сафрончик показала стильний образ в бікіні

Як пише Politeka.net, Анна Сафрончик не перший рік вже живе в Італії, де побудувала кар'єру успішної актриси. Дівчина активно веде соціальні мережі, де веде мікроблог, радуючи фанатів новим контентом.

На фото, яке опублікувала Анна в Instagram, красуня була в бікіні на ниточках. Дівчина стояла спиною до камери, повернувши до об'єктива голову. Знімок був зроблений в чорно-білих кольорах, що додало особливої чуттєвості образу.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти богиня!", "Чуттєва", "Без коментарів", "новий тренд літа 2021 року", "Гарного дня", " так раптово ... це мило, так?!?", "Інша перспектива", "як красиво, Анна", " Ти моя мрія !", "Тоді прекрасна Богиня краси","красиве чорно-біле фото з поглядом, який досліджує і думає".

Повідомлялося, що 40-річна Анна Сафрончик, блиснула фігурою в костюмі.

Цього разу вона постала в коротких топіку і шортиках. Завдяки довжині оголилися плоский живіт і стрункі ніжки. Завершили образ кепочка і легкий макіяж.

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