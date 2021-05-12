Ведущий популярных украинских шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал еще один свой талант украинцам

Как сообщает Politeka.net, шоумен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем он объявил о том, что завел аккаунт в другой популярной соцсети – TikTok.

Решетник решил учесть особенность этой соцсети и поделился тематическим постом. На коротком видео ведущий запечатлен в студии. Однако, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, Григорий воодушевленно танцует под музыку.

Судя по его движениям, ведущий чувствовал бы себя вполне уверенно и на профессиональном танцевальном паркете. Решетник полностью отдался музыке и старался изо всех сил.

Особую изюминку видео придал яркий образ шоумена, который для него выбрал стильный красный костюм.

«Ура! Я в TikTok. Жду вас – будет огонь», - подписал кадры Решетник.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Тазашо», «Вам на Танці з зірками надо идти», «Воу, круто», «Гриша красавчик», «У вас сегодня игривое настроение», «Красный бархат», «Крутяк, Браво», «Гриша мутит», - пишут люди.

Ранее мы писали, что жена Решетника Кристина показала фото, на котором позирует на роскошном пляже. Красотка стоит на белом песке, демонстрируя свой романтичный пляжный образ. Она одета в белоснежное пляжное платье из легкой ткани с глубоким декольте и поясом.

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