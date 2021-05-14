Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась серией счастливых кадров после выступления
Популярная исполнительница самых разных ролей, известная актриса театра и кино с радостью вернулась к работе после послабления карантинных ограничений. По поводу своего первого выступления в театре, прошедшем впервые за долгое время, артистка высказалась довольно однозначно:
«Дорогие мои, низкий вам поклон, так рада была, такие цветы красивые, приятно видеть! Это после карантина необычно. Пахнет теперь не все купе, что это за сорт такой роз?» - обратилась к поклонникам Ольга.
Звезда не скрывала эмоций – после выступления она сделала несколько памятных фото с цветами и показала себя без фильтров поближе. После этого, во время поездки в поезде, артистка также полюбовалась цветами еще раз, показывая их в импровизированной вазе возле купейного столика.
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Мы также писали, что в последние годы украинцы успели привыкнуть к Сумской-блондинке. 54-летняя актриса нашла свой образ роскошной блондинки и старательно придерживалась его. Однако, как и другим актерам, Сумской время от времени приходится менять свою внешность ради роли.
«Красота», «Не узнать», «Я вас не узнала», «Элегантность идет», «Оленька, Вы неотразимы и Очаровательны!», «Вас не узнать на этом фото Вы очень похожи на Ребекку Мэйдер», «Я думаю, что не так !? Совсем другая!! Улыбка, родинка - Оля! А глаза!? И тут я поняла - изменение цвета, а какая колоссальная разница!!», «Супер! Я подумала, что это ваша старшая красавица дочь. Очень похожи, девочки. Просто прекрасны!», - пишут люди.
Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".
Как сообщала Politeka, Сумская с мужем Борисюком сошлись в схватке с Бабкиными и Мирзояном на "Мастер Шеф": "Будет горячо".
Также Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".