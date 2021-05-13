Популярный украинский певец, экс-солист группы «Время и Стекло» Позитив сделал себе новую татуировку на руке

Как передает Politeka.net, фото и видео из тату-салона артист публиковал у себя в сети. Позже паблики о звездах устроили опрос среди поклонников его творчества, спросив, нравится ли им рисунок.

«Позитив сделал новую татуировку. Певец @positiff набил очередной нательный рисунок, и на этот раз он связан с музыкой. А вам нравится?», - спросили в Инстаграм программы «Зірковий шлях».

В комментариях поклонники стали обсуждать тату рэпера. Многим показалось, что мужчина на рисунке похож на Потапа или Влада Яму. Некоторые высмеяли тату певца.

«Главное, чтобы ему нравилось)», «Крутая татуха», «Бред», «Влада Яму!», «То что Потап?», «Потапа уже увековечил у себя на теле. Эта физия лысая yже везде», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, поклонники раскритиковали артиста за то, что он, в отличие от Дорофеевой, не спешит начинать сольную карьеру.

«Лучше бы он новые песни выпускал, чем татуировки делал, никого не хочу обидеть, но в сравнении с Дорофеевой, которая в этом году мини-альбом выпустила и в тур едет. А Позитив ничего не делает, он такими темпами потеряет всех сторонников», - пишут люди.

Напомним, что Позитив из "Время и Стекло" после развода показал своих главных женщин: "Это самая милая...".

Как сообщала Politeka, экс-жену Позитива после развода засняли в постели сразу с тремя красотками: "Быть такой, какая есть".

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" после развода засветил двух улыбчивых красоток, которые всегда рядом: "Кайфовые".