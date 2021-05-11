Відомий виконавець, колишній соліст "Время и стекло", Олексій Завгородній (Позитив), розлучився зі своєю дружиною, Ганною Андрійчук, яка не втрачає часу даремно

Олексій Завгородній став зустрічатися з Анною Андрійчук, коли обом було по 15 років, повідомляє Politeka.net. Подружжя одружилося у 2013 році, але в цьому році стало відомо про їх розлучення.

Анна не втрачає часу даремно і зараз активно знімається в реаліті-шоу своєї кращої подруги, співачки Насті Каменських "Девочки рулят".

Дизайнер часто ділитися кадрами зі зйомок. Цього разу Анна показала, як лежить на ліжку в компанії трьох красунь, в тому числі з популярною артисткою.

"Головна складова вашої і внутрішньої, і зовнішньої краси - це любов до життя і до людей, які Вас оточують 🤍 зі своїми людьми можна бути такою, яка ти є на всі 500% 🙃 чекаєте 10 серію реаліті "Девочки рулят" ? 😉 ☺ ️ ",- написала Андрійчук.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Чекаю дуже, шкода тільки що вона остання😢 буду сумувати за реаліті", "Так 🔥", "Дуууже 😍 реаліті круте 🔥 обожнюю", "Так 🔥", "Дуже чекаємо ❤️", "Авжеж", "чекаю, шкода що остання серія 😍 ви такі класні 🔥❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Андрійчук розвиває власний бренд модного одягу. До розставання з Олексієм Завгороднім обидва мріяли про велику сім'ю з дітьми-двійнятами.

Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення з дружиною засвітився в ліжку у відомої блогерки: "проговорилися…»

Як повідомляла Politeka, Позитив з "Время и Стекло", чия дружина дружить з Каменських, перестав ночувати вдома: "Ох...".

Також Politeka писала, що Дорофєєвої і Дантесу "пророкують" розлучення після звалився шлюбу позитиву з "Время и Стекло": "не дай Боже..."