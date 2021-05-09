Популярний український співак Позитив з'явився в компанії своєї сестри-близнючки і мами
Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) поділився зворушливим сімейним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку співак зображений разом з двома головними жінками у своєму житті – мамою і сестрою-двійнятою Лізою. Олексій, який набагато вище своїх супутниць, стоїть посередині і міцно притискає до себе маму і сестру. Всі троє посміхаються і виглядають дуже щасливою і дружною сім'єю.
Це фото Завгородній опублікував з нагоди Міжнародного Дня Матері, який відзначають у другу неділю травня.
"З Днем матусі", - підписав фото співак англійською мовою.
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Його шанувальники тут же почали коментувати публікацію.
"Вітаю, які ви милашки", "такі милі", "Кайфові", "всіх мамуль красотуль, з цим прекрасним днем", "Передавай мамі і Лізі мої привітання і величезний привіт", "яка атмосферна фотка", - пишуть люди.
Відзначимо, що нещодавно в особистому житті позитиву відбулися великі зміни: він розлучився зі своєю дружиною Ганною Андрійчук. Вони зустрічалися з 15 років, а одружилися в 2013 році. Ще в минулому році співак обмовився, що вони більше не живуть разом. Судячи з усього, відновити відносини подружжю так і не вдалося.
Нагадаємо, екс-дружина позитиву вразила "жаркими" фото з Потапом і зізнанням: "Яке щастя, що є ти".
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