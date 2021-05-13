Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина пришла на церемонию вручения музыкальной премии YUNA в блестящем обтягивающем платье
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала серию фото с премии. Как известно, Монатик вновь стал одним из главных триумфаторов премии, собрав массу наград. Второй год подряд артист был признан лучшим исполнителем в Украине. На одном из фото вся команда Монатика, включая жену, вышла на сцену. Ирина смогла козырнуть своей фигуркой в эффектном платье.
«Какой же волнительный выдался вчера вечер. Благодарю любимого @monatik_official - лучшего Артиста, Креатора и самое важное, истинного Человека, за все, что он делает для музыкальной и культурной индустрии нашего столетия и на все века!», - отметила Ирина.
Кроме этого, она поздравила артистку Лиду Ли, которую они с мужем продюсируют, с получением награды «Открытие года».
«Дважды открытием невозможно оказаться! Все в твоих руках. Дерзай и все обязательно получится!», - подчеркнула женщина.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Елена Кравец, поменяв работу и внешность, решилась на откровения: "Я не должна никому ничего, кроме..."
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика рассказала, что творится на шоу за кадром: "Ежедневно мы получали..."
Любимая учительница первоклашек попала под пули стрелка в Казани: "Услышала шум и вышла"
Адель Асанти, досрочно покинувшая "Холостяк", борется с последствиями болезни: «Врач сказал…»
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Гордость», «Шикарная», «Лучший артист! И лучшая команда», «Прекрасные! Любимые! Всегда радуюсь вашим успехам! Поздравляю», «Лучшие и достойные. Любим, восхищаемся», «Красивая сильно», «Ирочка, вы просто куколка», «Вы невероятная, вдохновляете и заряжаете энергией все вокруг», - пишут пользователи сети.
Напомним, что жена Монатика показала, как развлекается с детьми на отдыхе, в сети оценили: «Сладкие пончики…».
Как сообщала Politeka, жена Монатика показала подросших сыновей и обратилась к украинцам: "Лучшее, что может произойти".
Также Politeka писала, что Монатик насмешил кадрами с отдыха, Дорофеева с Дантесом не сдержали эмоций: «Только посмотрите...».