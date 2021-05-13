Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина пришла на церемонию вручения музыкальной премии YUNA в блестящем обтягивающем платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала серию фото с премии. Как известно, Монатик вновь стал одним из главных триумфаторов премии, собрав массу наград. Второй год подряд артист был признан лучшим исполнителем в Украине. На одном из фото вся команда Монатика, включая жену, вышла на сцену. Ирина смогла козырнуть своей фигуркой в эффектном платье.

«Какой же волнительный выдался вчера вечер. Благодарю любимого @monatik_official - лучшего Артиста, Креатора и самое важное, истинного Человека, за все, что он делает для музыкальной и культурной индустрии нашего столетия и на все века!», - отметила Ирина.

Кроме этого, она поздравила артистку Лиду Ли, которую они с мужем продюсируют, с получением награды «Открытие года».

«Дважды открытием невозможно оказаться! Все в твоих руках. Дерзай и все обязательно получится!», - подчеркнула женщина.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Гордость», «Шикарная», «Лучший артист! И лучшая команда», «Прекрасные! Любимые! Всегда радуюсь вашим успехам! Поздравляю», «Лучшие и достойные. Любим, восхищаемся», «Красивая сильно», «Ирочка, вы просто куколка», «Вы невероятная, вдохновляете и заряжаете энергией все вокруг», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Монатика показала, как развлекается с детьми на отдыхе, в сети оценили: «Сладкие пончики…».

Как сообщала Politeka, жена Монатика показала подросших сыновей и обратилась к украинцам: "Лучшее, что может произойти".

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