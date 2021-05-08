Відомий український співак і продюсер Дмитро Монатік показав кумедне відео

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є досить відомим українським виконавцем. А нещодавно артист вирішив взяти собі кілька молодих підопічних, зайнявшись їх розкруткою. Зараз Монатік знаходиться в Туреччині і вирішив пожартувати, записавши відео:

"Яка ж тут природа красива, тільки подивіться...".

На відео роздягнений Монатік показав себе, а після цього природу. Потім пішла вставка, де був бобер, який закричав.

Надя Дорофєєва відразу прокоментувала відео: "Ахахахаха"

Фанати подивилися відео понад 90 тисяч разів і написали коментарі:

"Як же це смішно", "розрив", "Злюки-бобри", "ридаю", "внутрішній голос", "Ну ви краще вимовляєте", " це просто. Це вау. Це просто. І ще ось".

Ми писали, що дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), продюсер Ірина Демічева, поділилася кумедними кадрами з відпочинку.

Цього разу Ірина показала, як веселить дітей на відпочинку. Вона записала відео, на якому хлопчики зображували під музику заставку з серіалу. Діти були одягнені в різнокольорові сорочки і сонцезахисні окуляри.

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