Внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса из "Танців з зірками" Анна, которая живет в Италии, впечатлила подкачанной фигурой

Как передает Politeka.net, 40-летняя Анна Сафрончик, которая является внучкой Чапкиса, с 13 лет живет в Италии. Там женщине удалось построить успешную карьеру актрисы. Сегодня на ее Инстаграм подписано более 500 тыс. человек.

На свежих фото красотка предстала в эффектном спортивном костюме. Девушка отправилась на теннисный корт, надев коротенькую юбку и топ. Наряд выгодно подчеркнул подтянутую фигуру Сафрончик, которая в свои 40 лет выглядит просто превосходно. Судя по виду девушки, она занимается спортом и придерживается диеты. Впрочем, быть может, ей просто повезло с генами.

«Подаю в моей новой юбке», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Не верю, что тебе 40», «Вы замечательная», «Выглядит потрясающе, девушка», «Всегда поддерживай форму», «Такая солнечная!», «Какая фигурка», «Ярче солнца», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Сафрончик поделилась фото, на котором она позировала в бикини на ниточках. Актриса стояла спиной к камере, повернув к объективу голову. Снимок был сделан в черно-белых цветах, что добавило образу особого шарма.

Напомним, что внучка Чапкиса из «Танців з зірками» хвастнула фигурой во время фотосессии в постели: "Что может быть лучше...".

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Также Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» восхитила видом в струящемся платье: «Восьмое чудо света».