Внучка судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик роздражнила яскравим фото

Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру моделі та актриси в Італії, опублікувала новий знімок з особистого архіву, на якому постала в строкатому купальнику на березі моря.

Довгонога модель продемонструвала майже бездоганну фігуру, виставивши напоказ все, чим її так щедро нагородила природа.

"Хочу бути тут #море #морське життя #літні вібрації", - підписала кадр Анна, мріючи про відпочинок.

Дівчина роздражнила публіку цим фото. Її підписники, виявляється, теж непроти "зависнути" на морському узбережжі, насолоджуючись природою.

"Гаряче"; "і я разом з тобою..."; "Чудово 😍"; "яка прекрасна русалка🔥 💔 ⚘"; "ефектна😍"; "я теж..."; "Вау, яка захоплююча дух картинка❤️"; "карколомна фігура, видатна ❤️"; "Моя улюблена актриса 😍", - коментують в Мережі.

Нагадаємо, Анна емігрувала до Італії в 13-річному віці разом із мамою Лілією Чапкіс (теж хореографом, як і Григорій Миколайович) і батьком тенором Євгеном Сафрончиком.

Внучка Чапкіса частенько викладає спільні кадри з мамою в Instagram. Відомо, що Лілія викладає хореографію, міцно пустивши коріння в Італії. Нещодавно Анна показала, як балує маму подарунками.

"Найбільше щастя для мене - робити щасливими найдорожчих мені людей. Перш за все, я люблю балувати мою милу матусю! Сьогодні, у зв'язку з Днем матері, я дарую їй її улюблений набір косметики".

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