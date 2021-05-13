Внучка судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик роздражнила яскравим фото
Як передає Politeka.net, 40-річна красуня, яка побудувала кар'єру моделі та актриси в Італії, опублікувала новий знімок з особистого архіву, на якому постала в строкатому купальнику на березі моря.
Довгонога модель продемонструвала майже бездоганну фігуру, виставивши напоказ все, чим її так щедро нагородила природа.
"Хочу бути тут #море #морське життя #літні вібрації", - підписала кадр Анна, мріючи про відпочинок.
Дівчина роздражнила публіку цим фото. Її підписники, виявляється, теж непроти "зависнути" на морському узбережжі, насолоджуючись природою.
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"Гаряче"; "і я разом з тобою..."; "Чудово 😍"; "яка прекрасна русалка🔥 💔 ⚘"; "ефектна😍"; "я теж..."; "Вау, яка захоплююча дух картинка❤️"; "карколомна фігура, видатна ❤️"; "Моя улюблена актриса 😍", - коментують в Мережі.
Нагадаємо, Анна емігрувала до Італії в 13-річному віці разом із мамою Лілією Чапкіс (теж хореографом, як і Григорій Миколайович) і батьком тенором Євгеном Сафрончиком.
"Найбільше щастя для мене - робити щасливими найдорожчих мені людей. Перш за все, я люблю балувати мою милу матусю! Сьогодні, у зв'язку з Днем матері, я дарую їй її улюблений набір косметики".
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