Італійська внучка судді шоу "Танці з зірками", легендарного хореографа Григорія Чапкіса вразила красою і молодістю

Як передає Politeka.net, італійська актриса Анна Сафрончик є онукою Чапкіса. Про неї стало відомо з інтерв'ю, яке давав хореограф. Жінка з 13 років живе з батьками в Італії, де зуміла побудувати блискучу кар'єру. Сьогодні на Анну в Instagram підписано понад півмільйона людей. У себе в мережі вона регулярно публікує фото, показуючи своє життя.

Анна дуже молодо виглядає для своїх 40 років. У мережі неодноразово відзначали, що це дають про себе знати гени дідуся-довгожителя. На свіжому фото Сафрончик постала в струмуючому літньому платті, яке підкреслило ніжну красу актриси.

"Римські обіди", - підписала фото Анна.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Я завжди тебе обожнюю", "чудова", «така богиня», «ти шикарна», «восьме диво світу», "тобі так пасує цей колір", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Анна Сафрончик показала, як причепурилася в салоні краси. Після довгого локдауну жінка нарешті вирвалася в салон, де їй зробили процедури по догляду за волоссям.

Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" захопила зовнішністю в молодіжному образі: свіжі фото.

Як Politeka писала, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" показала стильне бікіні для літнього сезону:"новий тренд".

Також Politeka повідомляла, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" похвалилася фігурою під час фотосесії в ліжку:" що може бути краще...".