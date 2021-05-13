Известный украинский телеведущий и шоумен, муж телеведущей Кати Осадчей Юрий Горбунов впечатлил необычным фото
Как передает Politeka.net, после возвращения с отдыха в Турции артист сразу же приступил к работе. На свежем фото в Инстаграм он засветился на киностудии. Телеведущий был одет в спортивные штаны и классический жакет. Его лицо прикрывали солнцезащитные очки, которые, впрочем, не смогли скрыть загар мужчины.
На фото Горбунов стоял рядом с новым «другом» – роботом, сделанным из железа. Он облокотился на статую и уверенно смотрел вдаль.
«Железные люди», - подписал фото Горбунов.
В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.
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«Юра красавчик! Стильный и модный!», «А вам идет!», «Так и не скажешь, что Юре 50 лет», «Загорелый и счастливый», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Горбунов очень любит стильно одеваться. Как рассказывал он в одном из интервью, своему гардеробу он уделяет пристальное внимание.
Ранее мы писали, что Горбунов похвастался семейным фото с отдыха в Турции. Шоумен вместе с беременной женой и 4-летним сыном Иваном провели незабываемое время на теплом курорте. На одном из снимков Горбунов показал нежные объятия с Осадчей на яхте.
Напомним, что Горбунов заснял трогательный момент с беременной Осадчей и сыном: "Ждем пополнения...".
Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов показал еще одно достижение в браке с Осадчей: "Теперь имеешь корону".
Также Politeka писала, что Горубнов засветил беременную Осадчую, взволновав поклонников: «У вас точно будет девочка!».