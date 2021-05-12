Відомий український телеведучий, продюсер і шоумен Юрій Горбунов засвітив вагітну дружину в літаку

Як передає Politeka.net, парочка поверталася з відпочинку, насолоджуючись комфортним польотом. І Юрій, і Катя сильно засмагли, в результаті чого їх зовнішність дуже змінилася. Світла від природи Катя і зовсім стала невпізнанною на фото.

"Відпустка для нас-це час, коли ми можемо бути всі разом нон-стоп і цей відпочинок починається з літака, тому швидкість пересування і комфорт на першому місці. Сезон відпусток тільки починається, а ми вже встигли випробувати новий напрямок рейсів на узбережжя Егейського моря. Подорожуйте і нехай літо буде яскравим!",- підписав фото Гобунов.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники стали гадати, хто ж народиться у зоряної пари. Фото Каті їх схвилювало.

"Нехай у вас все буде прекрасно", "Щасливого відпочинку!", "Це прекрасно!", "Дивлячись на Катю - у вас точно буде дівчинка!", "Катя на себе не схожа", "З молодою Інною Чуріковою?", "Дядько Юра, а як же ковід? Не боїтеся?", "Яка класна кепка!",- пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що нещодавно Катя Осадча зізналася, що чекає третю дитину. Це буде друга спільна дитина з Юрієм Горбуновим.

Нагадаємо, що Горбунов сколихнув мережу архівним знімком з Потапом: "як молоді ми були...".

Як Politeka писала, що Горбунов публічно звернувся до Каті Осадчої, яка народила йому дитину: зворушливе сімейне фото.

Також Politeka повідомляла, що Горбунов зняв зворушливий момент з вагітною Осадчою і сином: "чекаємо поповнення...".