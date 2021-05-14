Известная телеведущая Леся Никитюк порадовала многочисленных поклонников
33-летняя ведущая опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм в разделе сториз, на которых похвасталась, кто помогает ей привести в порядок квартиру, передает Politeka.net.
Так, Никитюк показала, что у ее квартире убирают люди из клининговой компании и сделала комплимент их качеству уборки.
"Полный апгрейд. Теперь порядок. Людочка, вы убирайте-убирайте, я не буду мешать, хочу показать людям, что очень хороший сервис по уборке", - сказала Никитюк.
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"Шторы сняли, тюли сняли, все перестирали, пол помыли, окна помыли. Сейчас привезут мне новые шторы, сделаю полный апгрейд в квартире. Я на это все посмотрю и съеду", - пошутила Леся, смеясь.
Напомним, Никитюк в кожаных штанах похвасталась дерзким видом на кухне: "Тебе так скучно?"
Недавно Леся сделала ремонт в своей квартире и оновила интерьер, сделав его в светлых тонах. Телеведущая очень была рада этому событию. В спальне есть огромное окно, которое, скорее всего, будет радовать первыми лучами солнца Никитюк по утрам. А кухня в пастельных серых тонахЭ, Леся часто любит пофотографироваться там.
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