Бывший герой шоу "Холостяк", телеведущий Никита Добрынин, похвастался фото с беременной Дашей Квитковой

Блогерша Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на шоу "Холостяк-9", пишет Politeka.net. Оба влюбились друг в друга, и поэтому продолжили строить отношения после окончания съемок. Пара поженилась, а сейчас ждет ребенка.

На днях Никита порадовал своих подписчиков трогательным кадром. На фото он гладит беременный живот своей супруги. Даша сидит полулежа в кресле автомобиля и нежно смотрит на живот, в это время рука Никиты тоже потянулась к милому пузику.

"Нет ничего вне вас, что могло бы помочь стать лучше, сильнее, богаче, быстрее или умнее. Все внутри. Все существует. Не ищите ничего вне себя. Миямото Муссауи", - подписал трогательный кадр Добрынин.

Фолловеры сразу отреагировали на нежности Никиты и Даши комментариями и лайками: "Очень верные слова. Как много потенциала в каждом человеке, но далеко не каждый способен его разглядеть в себе. Вы очень осознанная личность!", "Пристегни супругу !!!!", "Сама ніжність і любов!😍", "Які ж ви гарні😍❤️".

Ранее мы писали, что Даша Квиткова и Никита Добрынин рассекретили пол ребенка - пара ждет мальчика.

Напомним, что жену "Холостяка" Добрынина засыпали поздравлениями после исчезновения: "Решил раньше времени родиться?"

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Также Politeka писала, что ЧП настигло "Холостяка" Добрынина и его беременную жену вдали от Украины: "Приехали в отель, и тут..."